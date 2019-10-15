ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гончарук назвав міста, у яких є проблеми з запуску опалення

Новини » Політика    15.10.2019 - 09:23
Гончарук назвав міста, у яких є проблеми з запуску опалення
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук обіцяє опалювальний сезон без проблем

Опалювальний сезон в Україні почнеться без особливих проблем, крім двох міст - Сміла та Новий Розділ. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму відеоблозі.

Він зазначив, що в Смілі і Новому Розділі опалювальний сезон може розпочатися на кілька днів пізніше.

"Я зараз з упевненістю можу сказати, що у всіх містах опалювальний сезон розпочнеться без особливих проблем. Винятком є лише два міста - це Сміла (Черкаська області, - ред.) та Новий Розділ (Львівська область). Там ще залишаються певні технічні складнощі і проблеми - і, можливо, на кілька днів опалення розпочнеться пізніше", - сказав він.

Гончарук зазначив, причина в тому, що опалення в цих містах подавали приватні компанії - і вони "своїми діями створили критичні ситуації".

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що існує загроза зриву опалювального сезону в Україні. При цьому президент відзначив, що займається цією проблемою.

РБК-Україна повідомляло, що на останньому засіданні Кабінету міністрів України прийняли рішення створити робочу групу для вирішення проблем з початком опалювального сезону.

Запаси газу у підземних сховищах перевищили 21 млрд кубометрів, - Коболєв ОПЗЖ вимагає відставки прем'єр-міністра Гончарука
Новини України отопительный сезонОлексій Гончарук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся