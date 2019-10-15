Україна завтра буде однією з найтепліших у Європі

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, у Києві середа буде сухою сонячною та теплою

Погода в Україні 16 жовтня буде теплою, температура повітря протягом дня досягатиме +18+24 градусів. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко в Facebook.

Вона зазначається, що туман "починає підкоряти собі ночі й ранки, а подекуди й затримуватися аж до обіду".

"Найбільш ймовірні тумани завтра на сході, півдні, у центрі та навколо Карпат.

Видимість у туманах буде погіршуватися до 300-500 метрів, уважно!", - йдеться у повідомленні.

Фото: погода в Україні (facebook.com/tala.didenko)

За прогнозом Діденко, у Києві середа буде сухою сонячною та теплою, впродовж дня близько +20 градусів.

"Щоб ми не переплутали осінь із літом, про це нагадає безліч жовтого листя, яке пора б позбирати нашим комунальникам, та холодні ночі із температурою повітря +6+12 градусів. Така погода триватиме до кінця тижня, з невеликими коливаннями температури повітря", - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці у південній частині, центральних, місцями східних областях та в Карпатах туман, видимість 200-500 м.

Зазначимо, за прогнозом синоптиків Українського Гідрометцентру, у всіх областях сьогодні буде тепло. У західній частині температура повітря досягне +23. У Києві сьогодні прогнозують утримання теплої та малохмарної погоди та температуру повітря +23.