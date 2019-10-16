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В Україні сьогодні тепло

Новини » Суспільство    16.10.2019 - 08:00
В Україні сьогодні тепло
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні в усіх областях тепло

Погода в Україні 16 жовтня буде теплою, очікується температура повітря до +22. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західних областях вдень буде тепло, температура повітря вдень досягне +19+23, вночі очікується +7+9. У центрі та на півночі країни вдень очікується +20+22, вночі очікується +7+9.

В Україні сьогодні тепло

У східних областях температура повітря вдень досягне +20+22, вночі очікується +7+9. Крім того, з даними синоптиків, південь України буде спекотний, вдень очікується +20+23, вночі очікується +7+11.

Прогноз у Києві

Синоптики повідомляють, що у столиці сьогодні тепло. Вдень температура повітря досягне +20+22, вночі очікується +8+10.

В Україні сьогодні тепло

Нагадаємо, погода сьогодні, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, буде теплою, температура повітря протягом дня досягатиме +18+24 градусів. У Києві середа буде сухою сонячною та теплою, впродовж дня близько +20 градусів.

Зазначимо, з 11 жовтня у 18 областях і Києві почалося опалення об'єктів соціальної сфери, а в 8 областях почалася подача тепла в житлові будинки.

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