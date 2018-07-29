Синоптики попереджають про грози та підйом рівнів води у річках на західній Україні

На Прикарпатті та Закарпатті 29-30 липня також очікуються сильні пориви вітру

Синоптики попереджають про грози та сильні дощі з градом 29-30 липня на Прикарпатті та Закарпатті. В результаті злив очiкується поновлення пiдйому рiвнiв води на 0,5 - 1,5 м над поточними рівнями, йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, згідно з даними Укргідрометцентру, вдень 29 липня та протягом 30 липня на Прикарпатті та Закарпатті грози, місцями сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с.

У зв'язку з цим, 29 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується поновлення пiдйому рiвнiв води на 0,5 - 1,5 м над поточними рівнями.

"При сильних дощах можливе формування значного мiсцевого стоку. Мiсцями можливе початкове затоплення заплав, сільськогосподарських угiдь. При сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах загроза утворення локальних селевих потоків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з прогнозом синоптиків, 29 липня 2018 року на заході, півдні і, місцями, в центрі України очікуються дощі, на півночі країни без опадів, температура повітря підніметься до +33.

Нангадаємо, раніше повідомлялося, що негода в Україні знеструмила понад 140 населених пунктів.

В результаті ускладнення погодних умов, граду, грози та поривів вітру, а також через спрацювання системи захисту ліній електропередач станом на ранок 28 липня було знеструмлено 141 населений пункт у 4 областях. Зокрема, в Полтавській - 82, Черкаській - 27, Запорізькій - 24, Чернігівській - 8 населених пунктів. До відновлення електропостачання було залучено бригади обленерго.