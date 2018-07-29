Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі, температура до +33

У Києві сьогодні без опадів

Погода на сьогодні: 29 липня 2018 року на заході, півдні і, місцями, в центрі України очікуються дощі, на півночі країни без опадів, температура повітря підніметься до +33. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході України сьогодні очікуються дощі та грози, температура від +26 до +30 градусів, вночі до +19. На півночі країни сьогодні вдень без опадів, очікується від +28 до +31 градусів вдень і до +21 вночі, у центральних областях місцями дощі, від +27 до +31 вдень і до +21 вночі. У східних областях без опадів, денна температура від +29 до +33, вночі - до +23 градусів. На півдні переважно без опадів, тільки в Запорізькій області очікується гроза, вдень від +28 до +31, вночі - до +21, у Криму температура підніметься до +31, опадів не очікується.

Погода у Києві на сьогодні

У Києві сьогодні опадів, вдень очікується від +28 до +30 градусів тепла, вночі від +18 до +20.