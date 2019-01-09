Висота снігового покриву в Карпатах продовжує зростати

Фото: Карпати (facebook.com/lavyny.official)

Найбільше снігу випало на Драгобраті

У Карпатах станом на 9 січня 2019 року висота снігового покриву місцями досягає 128 см. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, станом на восьму годину ранку на Сл Пожежевська температура повітря становила -9,2 градуси морозу, пориви вітру до 13 м/с, хмарно та сніг. Висота снігового покриву на вказаній ділянці становила від 29 до100 см, сніг хуртовинний, нестабільний. Крім того, повідомляється, що на Сл Плай температура повітря вранці становила -10,9 градусів морозу, пориви вітру досягали 9 м/с, туман, сніг. Висота снігового покриву становила 26-81 см, сніг свіжий, пилоподібний, помірно закріплений.

"На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -11,3 градусів морозу, сніг, слабка хуртовина. Висота снігового покриву становить 128 см", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Карпатах у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Зазначимо, сьогодні, 9 січня 2019 року, в Україні місцями очікується сніг, температура повітря місцями знизиться до -16.