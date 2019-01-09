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В Карпатах зберігається значна лавинна небезпека

Новини » Суспільство    09.01.2019 - 08:55
В Карпатах зберігається значна лавинна небезпека
Фото: Карпати (facebook.com/lavyny.official)

Очікується 3 рівень лавинної небезпеки

В Карпатах сьогодні, 9 січня,  у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, очікується значна  сніголавинна небезпека (3 рівень).Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Як повідомляється, 9 січня, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, у горах Львівської області зберігатиметься значна  сніголавинна небезпека (3 рівень).

Зазначимо, 9 січня 2019 року в Україні місцями очікується сніг, температура повітря вдень місцями знизиться до -14.

У Києві, згідно із прогнозом синоптиків, 9 січня без опадів, вдень від -7 до -9, а вночі від -12 до -14, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Як писав Styler, народний синоптик Наталка Діденко застерегла українців і повідомила про те, що в середу все ще будуть відчутні холоди.

За словами синоптика, холодна повітряна маса арктичного походження охопить усі області. Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть -8 -14 градусів. На півночі, заході та в центрі до -12 -16 градусів, місцями ймовірно до -20 градусів.

Нагадаємо, в Карпатах станом на 8 січня 2019 року висота снігового покриву місцями досягала 127 см. Найбільше снігу випало на Драгобраті.

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