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Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні

Новини » Суспільство    23.10.2018 - 08:21
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Надзвичайна пожежна небезпека очікується у всіх регіонах, окрім Карпатського

В Україні, крім більшості районів Карпатського регіону, утримається надзвичайна пожежна небезпека. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби із надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Укргідрометцентру, 23 жовтня в Україні, крім більшості районів Карпатського регіону, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Зазначимо, згідно з інформацією синоптиків, 22 жовтня 2018 на всій території України хмарно, але без опадів, температура повітря прогріється від +7 до +16.

У столиці України 23 жовтня дощів не очікується, вдень від +8 до +10, вночі від +6 до +8. Вітер північний, 5-10 м/сек.

Нагадаємо, на пожежах в Україні за минулий тиждень, з 15 по 21 жовтня 2018 року, загинули 32 особи.

Як зазначається, в Україні за тиждень рятувальники зафіксували понад 2,4 тис. надзвичайних подій, на яких вдалося врятувати 43 особи. Зокрема, за вказаний період було зафіксовано понад 2 тис. пожеж, на яких врятовано 37 осіб. 

 

 

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