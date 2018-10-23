Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается во всех регионах, кроме Карпатского

В Украине, кроме большинства районов Карпатского региона, сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Укргидрометцентра, 23 октября в Украине, кроме большинства районов Карпатского региона, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Отметим, согласно информации синоптиков, 22 октября 2018 на всей территории Украины облачно, но без осадков, температура воздуха прогреется от +7 до +16.

В столице Украины 23 октября дождей не ожидается, днем от +8 до +10, ночью от +6 до +8. Ветер северный, 5-10 м/сек.

Напомним, на пожарах в Украине за прошедшую неделю, с 15 по 21 октября 2018 года, погибли 32 человека.

Как отмечается, в Украине за неделю спасатели зафиксировали более 2,4 тыс. чрезвычайных событий, на которых удалось спасти 43 человека. В частности, за указанный период было зафиксировано более 2 тыс. пожаров, на которых спасено 37 человек.