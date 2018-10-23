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Погода на сьогодні: в Україні хмарно, температура до +16

Новини » Суспільство    23.10.2018 - 08:00
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Києві без опадів, температура вдень до +10

Погода на сьогодні: 22 жовтня 2018 на всій території України хмарно, але без опадів, температура повітря прогріється від +7 до +16. Про це передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними українських синоптиків, на заході України температура повітря вдень від +7 до +13. Вночі в західних областях - від +2 до +5.

На півночі температура вдень від +8 до +10, вночі від +2 до +4. У центрі також без опадів, вдень від +10 до +12, вночі від +3 до +5.

У східних регіонах також без опадів, денна температура становитиме від +11 до +14, вночі від +6 до +8.

На півдні вдень від +14 до +16, вночі від +4 до +8. У Криму також без опадів, вдень до +14, вночі - до +11.

Погода на сьогодні: в Україні хмарно, температура до +16Погода на сьогодні: в Україні хмарно, температура до +16Фото: прогноз на 23 жовтня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 23 жовтня дощів не очікується, вдень від +8 до +10, вночі від +6 до +8. Вітер північний, 5-10 м/сек.

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