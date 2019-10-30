У Києві підвищився рівень забруднення повітря

Забруднення повітря в столиці підвищилася у порівнянні з попереднім тижнем
З 22 по 28 жовтня в повітрі Києва підвищився рівень забруднення повітря. Про це свідчать дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Так, відмічено перевищення гранично допустимих концентрацій у повітрі зі середньодобовим змістом:
Повідомляється, що в порівнянні з попереднім тижнем рівень забруднення атмосферного повітря міста дещо підвищився, що пов'язано з метеорологічними умовами. Антициклональний характер погоди сприяв накопиченню шкідливих домішок в повітрі.
Також зазначається, що сильні тумани сприяли перезволоженню повітря і вимивання шкідливих домішок з атмосфери, тобто тумани зіграли корисна дію - зменшили рівень забруднення повітря в кінці тижня.
Нагадаємо, раніше в ДСНС назвали фактори, що впливають на забруднення повітря. Це відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря, відсутність вертикального перемішування повітря, густі тумани.
Також РБК-Україна писало, що синоптики прогнозують поліпшення синоптичної ситуації в Україні, а також, що незначні перевищення гранично допустимих концентрацій у повітрі мають місце тільки в Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам'янському.