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Площа пожеж в Луганській області перевищила 20 тисяч гектарів

Сєвєродонецьк, Субота 03 жовтня 2020 08:55
Площа пожеж в Луганській області перевищила 20 тисяч гектарів
Фото: пожежі в Луганській області (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Станом на ранок 3 жовтня площа пожеж в Луганській області перевищила 20 тисяч гектарів. Продовжується гасіння семи основних осередків.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що на сьогодні орієнтовна площа, пройдена вогнем на всіх восьми осередках, становить понад 20 тисяч гектарів. Напередодні в ході гасіння пожеж авіація здійснила 123 скидання води.

"Інформація про знищення та пошкодження житлових будинків і об'єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади. Під час гасіння пожежі евакуйовано 150 осіб", - йдеться в повідомленні.

Всього до гасіння залучили майже 2 300 осіб і 216 одиниць техніки, в тому числі з Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської та Харківської областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці 3 жовтня в Луганській області загасили один з осередків масштабних пожеж поблизу села Чмирівка Старобільського району.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в коментарі РБК-Україна заявив, що розглядається кілька версій виникнення пожеж в Луганській області. У тому числі навмисні підпали.

"Розглядаються (версії, - ред.) Від підпалів до замикання мереж від сильного вітру. Тобто, версії різні і їх кілька", - сказав він та пообіцяв, що винні понесуть кримінальну відповідальність.

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Новини України Надзвичайні події ЛуганськпожежаДСНС
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