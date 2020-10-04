ОБСЄ не зафіксувала істотну шкоду спорудам внаслідок пожеж в Луганській області

Фото: ліквідація пожежі (ДСНС)

Моніторингова місія ОБСЄ заявила про відсутність істотної шкоди спорудам цивільного та комерційного призначення внаслідок лісових пожеж у Станиці Луганській. Водночас спостерігачі зафіксували великі масиви вигорілого лісу та підліска.

Про це йдеться у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні № 236/2020 від 3 жовтня 2020 року.

Зазначається, що місія не зафіксувала істотної шкоди спорудам цивільного та комерційного призначення.

"Місія і далі стежила за ситуацією з лісовими пожежами біля КПВВ у Станиці Луганській. За спостереженнями місії, більшість лісових пожеж у цьому районі ліквідували, однак КПВВ досі був закритий", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, боротьба з пожежами в Луганській області триває. Уздовж лінії розмежування на території трьох районів поки ситуація залишається складною, оскільки там у зону ураження потрапили десятки населених пунктів.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що площа пожеж в Луганській області перевищила 20 тисяч гектарів.