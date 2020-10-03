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Бойовики підпалювали траву в Луганській області, - МВС

Сєвєродонецьк, Субота 03 жовтня 2020 09:32
Бойовики підпалювали траву в Луганській області, - МВС
Фото: пожежі в Луганській області (facebook.com/artem.shevchenko)
Автор: РБК-Україна

Однією з причин пожеж в Луганській області може бути підпал сухої трави бойовиками так званої "Луганської народної республіки". Відео з цими фактами вже долучили до кримінальної справи

Про це у Facebook повідомив спікер Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

За його словами, спостерігачі зі Збройних сил України зафіксували, як на одній з ділянок фронту бойовики, користуючись режимом тиші і сильним вітром, випалюють вогнем траву так, щоб пожежа рухалася на українські позиції.

"Раніше ці два тіла паліїв вже отримали б мінімум по снайперській кулі в свої дурні, забиті "русским миром" голови. Добре, що дотримуються обіцянки і не загрожують авіації ДСНС України", - додав Шевченко.

Відео як доказ долучено до кримінальних справ за фактами пожеж в Луганській області.

Опубліковано Artem Shevchenko П'ятниця, 2 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що площа пожеж в Луганській області перевищила 20 тисяч гектарів. На даний момент в гасінні задіяні майже 2 300 осіб і пожежна техніка з кількох областей.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що ситуація з пожежами в Луганській області контрольована.

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