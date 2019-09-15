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Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні

Новини » Суспільство    15.09.2019 - 09:26
Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні
Ілюстративне фото (УНІАН)

Надзвичайний рівень утримається 15-16 вересня

В Україні в період з 15 по 16 вересня очікується надзвичайна пожежна ситуація. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляють синоптики Укргідрометцентру, майже на всій території України, окрім регіону Карпат, у період 15-16 вересня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Крім того, 5-ий надзвичайний клас пожежної небезпеки прогнозується у період з 15 по 16 вересня на території Києва та Київської області.

Нагадаємо, раніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджали, що в найближчі дні в Україні утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Пожежна небезпека прогнозувалася на всій території країни, окрім Карпат.

Також РБК-Україна писало, що українські синоптики прогнозують суттєве зниження температури повітря в Україні у неділю, 15 вересня. У Карпатах можливе нічне зниження температури до +2, вдень від +10 до +15. На іншій території прогнозується від +16 до +21. Лише у південних областях від +20 до +25.

Крім того, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що через прихід атмосферного фронту в Україні очікується погіршення погодних умов. Зокрема, очікується різке похолодання.

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