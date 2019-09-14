Синоптики попередили про похолодання до +2

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Похолодання до +2 прогнозується в Карпатах

Погода в Україні у неділю, 15 вересня, принесе похолодання до +16 у більшості областей, у Карпатах можливе зниження до +2. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Українського Гідрометцентру в Facebook.

За прогнозом українських синоптиків, завтра на більшості території країни температура повітря вдень знизиться до +16…+21, в ночі очікується від +6 до +11. У південних областях буде тепліше, вдень від +20 до +25, вночі +9…+14 градусів.

Зазначається, що у Карпатах температура повітря вночі може знизитися до +2…+7 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +10 до +15.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що через прихід атмосферного фронту в Україні очікується погіршення погодних умов. Зокрема, очікується різке похолодання.

До цього Діденко прогнозувала, що впродовж 14-15 вересня в західних областях, на півночі, на північному сході, а також в більшості центральних областей очікується зниження температури повітря до +17…+23 градусів.

Також РБК-Україна писало, що 14 вересня у центральних, західних та східних областях температура повітря впала до +22. Синоптики зазначали, що в західних областях, крім Волинської та Рівненської, очікуються дощі.