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Атмосферний фронт приніс в Україну похолодання

Новини » Суспільство    14.09.2019 - 11:19
Атмосферний фронт приніс в Україну похолодання
Ілюстративне фото (Matt Cardy/Getty Images)

Погода в Україні різко погіршилась

Погода в Україні погіршилася, атмосферний фронт приніс похолодання. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко Facebook.

"Ми ще - у зоні фронту, тилова частина буде холоднуватої, візьміть щось тепліше", - повідомила Діденко.

Атмосферний фронт приніс в Україну похолодання

Нагадаємо, 14 вересня в центрі, на заході і сході, температура повітря впала до +22. Синоптики повідомляють, що в західних областях, крім Волинської та Рівненської, очікуються дощі. Там температура повітря вдень сягне +19+22, вночі очікується +11+14. У центрі України похолодає, температура повітря вдень сягне +20+22, вночі очікується +12+14.

Також синоптики відзначають, що в східних областях сьогодні дощі. Температура повітря вдень сягне +22+24, вночі очікується +13+15. Однак у Запорізькій та Донецькій областях буде сонячно. Південь України 14 вересня сонячний. Там температура повітря вдень сягне +25+27, вночі очікується +14+16. В Криму і Кримської області також без опадів.

Діденко повідомляла, що протягом 14-15 вересня в західних областях, на півночі, на північному сході, в більшості центральних областей очікується максимальна температура повітря +17 + 23 градуси.

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