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Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине

Новости » Общество    15.09.2019 - 09:26
Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине
Иллюстративное фото (УНИАН)

Чрезвычайный уровень удержится 15-16 сентября

В Украине в период с 15 по 16 сентября ожидается чрезвычайная пожарная ситуация. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, почти на всей территории Украины, кроме региона Карпат, в период 15-16 сентября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Кроме того, 5-й чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируется в период с 15 по 16 сентября на территории Киева и Киевской области.

Напомним, ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждали, что в ближайшие дни в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Пожарная опасность прогнозировалась на всей территории страны, кроме Карпат.

Также РБК-Украина писало, что украинские синоптики прогнозируют существенное снижение температуры воздуха в Украине в воскресенье, 15 сентября. В Карпатах возможно ночное понижение температуры до +2, днем от +10 до +15. На остальной территории прогнозируется от +16 до +21. Лишь в южных областях от +20 до +25.

Кроме того, синоптик Наталка Диденко сообщала, что из-за прихода атмосферного фронта в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В частности, ожидается резкое похолодание.

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Новости Украины ГСЧСпожарная опасность
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