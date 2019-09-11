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В Україні продовжує утримуватися спека

Новини » Суспільство    11.09.2019 - 09:17
В Україні продовжує утримуватися спека
Ілюстративне фото (news.yahoo.com)

По всій Україні сьогодні сонячно

Погода в Україні у середу, 11 вересня, сонячна у всіх областях, температура повітря на півдні досягне +29. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, по всій Україні сьогодні сонячно. У західних та північних областях температура повітря вдень досгяне +26+28, вночі очікується +11+13. У центрі України температура повітря може досягнути +29, на сході - +28.

В Україні продовжує утримуватися спека

Південь країни сьогодні спекотний. Температура повітря вдень досягне +27+29, вночі очікується +15+17. У Криму та Кримській області дощів не буде, температура повітря вдень досягне +26+28.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці, за даними синоптиків, сьогодні теж сонячно. Температура повітря вдень досягне +26+28, вночі очікується +12+14.

В Україні продовжує утримуватися спека

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що сьогодні в Україні буде утримуватись суха та тепла погода. Температура вночі +9+14, на узбережжі морів до +18, на крайньому сході країни та в Карпатах +5+8; вдень в Україні +24+29 градусів.

Зазначимо, на вихідних, 14 и 15 вересня, очікується похолодання та періодичні дощі, однак у деяких областях буде тепла погода. Тепла погода протримається до вихідних, а в суботу-неділю пройдуть періодичні дощі та похолодає.

Температура в Україні завтра опуститься до +9 Синоптик повідомила про похолодання на вихідних
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