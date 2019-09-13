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В Україні продовжує утримуватися спека

Новини » Суспільство    13.09.2019 - 08:00
В Україні продовжує утримуватися спека
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У всіх областях України сьогодні тепло

Погода в Україні 13 вересня буде теплою, температура повітря досягне +29. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході сьогодні мінлива хмарність, температура повітря досягне +25+27, вночі очікується +10+12. У північних та центральних областях також без опадів, температура повітря вдень досягне +26+28, вночі очікується +11+13.

На сході України у п'ятницю теж тепло, температура повітря вдень досягне +25+27, вночі очікується +10+12. На півдні температура повітря досягне +29. У Криму та Кримській області до +28.

В Україні продовжує утримуватися спека

Погода у Києві на сьогодні

Синоптики повідомляють, що у столиці сьогодні тепло, температура повітря вдень досягне +25+27, вночі очікується +11+13.

В Україні продовжує утримуватися спека

Нагадаємо, заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня раніше повідомила, що атмосферний фронт з північного заходу наприкінці тижня призведе до зниження температурного фону в Україні. У суботу, 14 вересня, денна температура знизиться до 18-23 градусів тепла, в неділю - до 13-19 градусів

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