Синоптики попередили про підвищення рівня води в річках

Синоптики попередили про підвищення рівня води в українських річках. Очікуються підйоми рівнів води на 0,5 - 1,5 м, місцями до 2 метрів.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Так, підвищення рівня води очікується в річках басейнів Прута та Сирету.

"За даними Укргідрометцентру, 14 - 15 червня, у зв'язку з відновленням значних опадів, на річках басейнів Прута та Сирету очікується формування чергової хвилі дощового паводка з підйомами рівнів води на 0,5 - 1,5 м, на окремих ділянках до 2,0 м над рівнями на 08 годину 14 червня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про град у деяких регіонах України в неділю.

Крім того, у Гідрометцентрі прогнозували падіння спеки та прихід в країну короткочасних опадів.

Також РБК-Україна писало, що через негоду в Україні проблеми з електропостачанням виникли у 7 областях, без світла залишилися 80 населених пунктів.

Зазначимо, раніше у Дніпрі випала півторамісячна норма опадів, а через негоду без електрики опинилися 3 лікарні.