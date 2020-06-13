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В Україну йдуть грози, спека спаде: прогноз погоди на завтра

Новини » Суспільство     13.06.2020 - 15:02
В Україну йдуть грози, спека спаде: прогноз погоди на завтра
Фото: люди рятуються від спеки купаючись у фонтані (Віталій Носач, РБК-Україна)

Дощі з грозами пройдуть майже на всій території України

Погода в Україні 14 червня очікується з короткочасними опадами. На більшості території прогнозують грози.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

На заході України вдень очікується до +24 тепла, у Закарпатській області до +27. Вночі у регіоні +17. Протягом доби можливі короткочасні дощі з грозами, в Карпатах - значні дощі.

У центральній частині країни до +27 вдень і +18 вночі. Подекуди град і шквали 15-20 м/с.

На Півночі вдень +26, вночі також до +18, місцями дощі, вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Найтепліше буде на сході України. 14 червня стовпчики термометрів покажуть до +33 вдень і до +19 вночі, можливі грози.

Дощі з грозами також пройдуть на півдні. При цьому температура повітря прогріється до +28 в Херсонській області і до +24 в Одеській.В Україну йдуть грози, спека спаде: прогноз погоди на завтра

Зазначимо, 12 червня у Києві виявилося найтеплішим за майже 140 років, загалом у столиці з початку червня вже встановлено 4 температурних рекорди.

Також нагадаємо, що в Українському гідрометцентрі дали прогноз погоди на все літо.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Гідрометцентржарагроза
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