Синоптики попередили про град у деяких регіонах України

У Карпатах завтра пройдуть зливи
У неділю, 14 червня, погода зіпсується у центральних та західних регіонах України. Подекуди синоптики прогнозують град.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у своєму Telegram-каналі.
Як попереджають синоптики, завтра в Україну прийдуть грози, а у західних та центральних областях можливі град та шквали вітру до 20 метрів на секунду.
Крім того, зливи прогнозують завтра у Карпатах.
Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі прогнозували спадання спеки та прихід в країну короткочасних опадів.
Також РБК-Україна писало, що через негоду в Україні проблеми з електропостачанням виникли у 7 областях, без світла лишилися 80 населених пунктів.
Крім того, у Дніпрі сьогодні випала півторамісячна норма опадів, а через негоду без електрики опинилися 3 лікарні.
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Автор: Дмитро Левицький