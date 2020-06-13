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Синоптики попередили про град у деяких регіонах України

Новини » Суспільство     13.06.2020 - 16:10
Синоптики попередили про град у деяких регіонах України
Фото: дождь (УНІАН)

У Карпатах завтра пройдуть зливи

У неділю, 14 червня, погода зіпсується у центральних та західних регіонах України. Подекуди синоптики прогнозують град.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у своєму Telegram-каналі.

Як попереджають синоптики, завтра в Україну прийдуть грози, а у західних та центральних областях можливі град та шквали вітру до 20 метрів на секунду.

Крім того, зливи прогнозують завтра у Карпатах.

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі прогнозували спадання спеки та прихід в країну короткочасних опадів.

Також РБК-Україна писало, що через негоду в Україні проблеми з електропостачанням виникли у 7 областях, без світла лишилися 80 населених пунктів.

Крім того, у Дніпрі сьогодні випала півторамісячна норма опадів, а через негоду без електрики опинилися 3 лікарні.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ГрадДСНСПогода
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