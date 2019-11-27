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Завтра в Україні очікуються дощі і тумани, температура знизиться до -3

Новини » Суспільство     27.11.2019 - 17:05
Завтра в Україні очікуються дощі і тумани, температура знизиться до -3
Ілюстративне фото (facebook.com/ukrgmc.official)

Сильних поривів вітру не очікується

Погода в Україні у четвер, 28 листопада буде дощовою, очікуються тумани, температура вночі знизиться до -3 градусів морозу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Так, у західних, вночі та в східних, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях буде дощ, місцями з мокрим снігом. На Закарпатті очікується значний дощ, а на решті території без істотних опадів.

"На більшій частині території країни вночі та вранці туман. Вітер південний, 5-10 м/с", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що температура вночі в Україні від +2 до -3 градусів. На Закарпатті +1+6 градусів. У більшості південних та західних областей +4+9 тепла, на Одещині та в Криму до +13 градусів.

Завтра в Україні очікуються дощі і тумани, температура знизиться до -3

Фото: дані Укргідрометцентру (facebook.com/ukrgmc.official)

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що температура повітря 28 листопада протягом дня у більшості областей +3 +7 градусів, на заході та півдні +6 +12 градусів. Найближчої ночі лише трохи поморозить північну частину, 0-3 градуси морозу.

Також РБК-Україна писало, що 27 листопада в більшості південних, центральних і східних областей очікується дощ, подекуди з мокрим снігом, у західній частині вночі сніг, місцями туман, ожеледь.

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