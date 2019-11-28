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В Україні утримується тепло

Новини » Суспільство     28.11.2019 - 08:00
В Україні утримується тепло
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У південних областях вдень буде +8+10

Погода в Україні 28 листопада покращиться, потепліє, але очікують дощі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західних областях будуть дощі, але потепліє. Температура повітря вдень складе +3+9, вночі буде +1+3. На сході країни без дощів, вдень +2+4, а вночі -1+1.

У південних областях вдень буде +8+10, а вночі -1+2. На півдні мінлива хмарність, без дощів. Північ країни теж без дощів, вдень +2+4, а вночі -1+1.

В Україні утримується тепло

У центральних областях мінлива хмарність, дощів не буде. Вдень очікується +1+3, а вночі -3-1.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність. Вдень очікується +1+3, а вночі -3-1.

В Україні утримується тепло

Нагадаємо, РБК-Україна писало, погода в Україні з неділі погіршиться, знову похолодає і будуть морози. Похолодання прийде 1-2 грудня.

Також синоптик Наталка Діденко повідомила, що температура повітря протягом дня у четвер у більшості областей +3 +7 градусів.

Синоптики попереджають про сильний туман в Україні В Україну прийшло потепління
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