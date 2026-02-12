Синоптики предупредили об опасности: где в Украине завтра непогода и когда снова похолодает

Главное:

Уровень опасности : во многих областях Украины на завтра объявлен "желтый" уровень опасности из-за различных погодных явлений.

: во многих областях Украины на завтра объявлен "желтый" уровень опасности из-за различных погодных явлений. Температурные "плюсы": потеплеет завтра по всей территории Украины, тогда как в отдельных регионах температура поднимется до почти весенних отметок.

потеплеет завтра по всей территории Украины, тогда как в отдельных регионах температура поднимется до почти весенних отметок. Изменение курса: после периода относительного тепла без осадков погодные условия в Украине могут резко осложниться.

Опасные явления завтра: предупреждение УкрГМЦ

Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, 13 февраля в некоторых регионах вероятны опасные метеорологические явления.

Речь идет о существенном тумане (с видимостью 200-500 м) ночью и утром:

в центральных областях;

в большинстве южных областей.

"I уровень опасности, желтый", - объяснили украинцам.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Предупреждение об опасных метеоявлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Кроме того, в Закарпатской области ожидаются опасные гидрологические явления.

Так, на реке Боржава (близ села Верхние Реметы) продолжится повышение уровней воды на 2,0-2,2 м (над уровнем воды на 8 часов 12 февраля).

"С начальным выходом воды на пойму", - заметили специалисты УкрГМЦ.

Уточняется, что речь идет также о I уровне опасности (желтом).

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Тем временем в горах была объявлена снеголавинная опасность.

Украинцам объяснили, что значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается в связи с оттепелью и осадками:

на высокогорье Ивано-Франковской области;

на высокогорье восточной части Закарпатской области.

Предупреждение о снеголавинной опасности (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Где в Украине завтра возможны осадки

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, погода в Украине в течение пятницы, 13 февраля, ожидается в основном облачная.

"Облачное небо, относительно теплую погоду будут обусловливать поле низкого атмосферного давления и влажная воздушная масса", - обьяснили специалисты.

Небольшой дождь при этом может быть:

на юге Украины;

днем - также на востоке и крайнем западе страны.

На остальной территории - без осадков.

Особое внимание синоптики советуют обратить на то, что на дорогах (кроме юга) местами будет гололедица. Поэтому нужно быть внимательными во время движения.

"Ветер - юго-восточного направления, и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с", - добавили в УкрГМЦ.

Чего ждать от температуры воздуха

Температурный режим в Украине в течение суток в среднем ожидается:

ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла (в восточных областях - в пределах 0-5 градусов мороза);

днем - от 0 до 5 градусов тепла.

Еще теплее будет на Закарпатье и юге страны:

ночью - от 1 до 6 градусов тепла;

днем - от 4 до 9 градусов выше нуля.

Тем временем в Крыму может быть до +15°C.

Прогноз погоды по Украине на 13 февраля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоды по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области погода завтра также будет облачной. Без осадков.

Ночью и утром по области местами туман. На дорогах - местами гололедица.

Ветер - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве:

ночью - около 0 градусов по Цельсию;

днем - от 1 до 3 градусов тепла.

Температура воздуха по области:

ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла;

днем - от 0 до 5 градусов тепла.

Прогноз погоды на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Как может ухудшиться погода в Украине позже

Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, в ближайшее время в Украине (на фоне потепления) могут быть опасными:

сосульки;

оползни массивов снега с крыш;

лужи со льдом, который "маскируется";

иногда - ледоход и размывание прорубей (чего никак нельзя игнорировать рыбакам).

При этом позже - в течение 15-16 февраля (согласно предварительным прогнозам) - в Украину переместится активный циклон с юго-запада, который обусловит резкое осложнение погодных условий:

дождь с переходом в мокрый снег и снег;

сильные осадки;

налипание мокрого снега;

штормовой ветер.

"16-18 февраля ожидается кратковременное похолодание", - подытожила Диденко в своем Facebook.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)