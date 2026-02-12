Синоптики попередили про небезпеку: де в Україні завтра негода та коли знову похолодає

Головне:

Рівень небезпеки : у багатьох областях України на завтра оголошено "жовтий" рівень небезпеки через різні погодні явища.

: у багатьох областях України на завтра оголошено "жовтий" рівень небезпеки через різні погодні явища. Температурні "плюси" : потеплішає завтра по всій території України, тоді як в окремих регіонах температура підніметься до майже весняних позначок.

: потеплішає завтра по всій території України, тоді як в окремих регіонах температура підніметься до майже весняних позначок. Зміна курсу: після періоду відносного тепла без опадів погодні умови в Україні можуть різко ускладнитись.

Небезпечні явища завтра: попередження УкрГМЦ

Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, 13 лютого у деяких регіонах ймовірні небезпечні метеорологічні явища.

Йдеться про суттєвий туман (із видимістю 200-500 м) вночі та вранці:

у центральних областях;

у більшості південних областей.

"I рівень небезпечності, жовтий", - пояснили українцям.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Попередження про небезпечні метеоявища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Крім того, у Закарпатській області очікуються небезпечні гідрологічні явища.

Так, на річці Боржава (неподалік села Верхні Ремети) продовжиться підвищення рiвнів води на 2,0-2,2 м (над рiвнем води на 8 годину 12 лютого).

"Із початковим виходом води на заплаву", - зауважили фахівці УкрГМЦ.

Уточнюється, що йдеться також про I рівень небезпеки (жовтий).

Попередження про небезпечні гідрологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом у горах було оголошено сніголавинна небезпеку.

Українцям пояснили, що значна снiголавинна небезпека (3 рiвень) очікується у зв'язку з відлигою та опадами:

на високогір'ї Івано-Франківської області;

на високогір'ї східної частини Закарпатської області.

Попередження про сніголавинну небезпеку (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Де в Україні завтра можливі опади

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, погода в Україні впродовж п'ятниці, 13 лютого, очікується здебільшого хмарна.

"Захмарене небо, відносно теплу погоду зумовлюватимуть поле низького атмосферного тиску та волога повітряна маса", - пояснили спеціалісти.

Невеликий дощ при цьому може бути:

на півдні України;

вдень - також на сході та крайньому заході країни.

На решті території - без опадів.

Особливу увагу синоптики радять звернути на те, що на дорогах (крім півдня) місцями буде ожеледиця. Тож потрібо бути уважними під час руху.

"Вітер - південно-східного напрямку, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с", - додали в УкрГМЦ.

Чого чекати від температури повітря

Температурний режим в Україні впродовж доби в середньому очікується:

вночі - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла (у східних областях - в межах 0-5 градусів морозу);

вдень - від 0 до 5 градусів тепла.

Ще тепліше буде на Закарпатті та півдні країни:

вночі - від 1 до 6 градусів тепла;

вдень - від 4 до 9 градусів вище нуля.

Тим часом у Криму може бути до +15°C.

Прогноз погоди по Україні на 13 лютого (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоди по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода завтра також буде хмарною. Без опадів.

Вночі та вранці по області місцями туман. На дорогах - подекуди ожеледиця.

Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря в Києві:

вночі - близько 0 градусів за Цельсієм;

вдень - від 1 до 3 градусів тепла.

Температура повітря по області:

вночі - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла;

вдень - від 0 до 5 градусів тепла.

Прогноз погоди на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Як може погіршитись погода в Україні пізніше

Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, найближчим часом в Україні (на тлі потепління) можуть бути небезпечними:

бурульки;

зсуви масивів снігу з дахів;

калюжі із льодом, що "маскується";

подекуди - льодохід та розмивання ополонок (чого ніяк не можна ігнорувати рибалкам).

При цьому пізніше - впродовж 15-16 лютого (згідно з попередніми прогнозами) - в Україну переміститься активний циклон із південного заходу, який зумовить різке ускладнення погодних умов:

дощ із переходом у мокрий сніг і сніг;

сильні опади;

налипання мокрого снігу;

штормовий вітер.

"16-18 лютого очікується короткочасне похолодання", - підсумувала Діденко у своєму Facebook.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)