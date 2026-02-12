Синоптики попередили про небезпеку: де в Україні завтра негода та коли знову похолодає

Попри прихід довгоочікуваного потепління, погода в Україні завтра місцями буде небезпечною. Синоптики пояснили, до чого готуватись мешканцям різних областей та розповіли, коли може бути короткочасне похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Читайте також: Невидима загроза в містах: чи справді зимова погода впливає на якість повітря
Головне:
Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, 13 лютого у деяких регіонах ймовірні небезпечні метеорологічні явища.
Йдеться про суттєвий туман (із видимістю 200-500 м) вночі та вранці:
"I рівень небезпечності, жовтий", - пояснили українцям.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Крім того, у Закарпатській області очікуються небезпечні гідрологічні явища.
Так, на річці Боржава (неподалік села Верхні Ремети) продовжиться підвищення рiвнів води на 2,0-2,2 м (над рiвнем води на 8 годину 12 лютого).
"Із початковим виходом води на заплаву", - зауважили фахівці УкрГМЦ.
Уточнюється, що йдеться також про I рівень небезпеки (жовтий).
Тим часом у горах було оголошено сніголавинна небезпеку.
Українцям пояснили, що значна снiголавинна небезпека (3 рiвень) очікується у зв'язку з відлигою та опадами:
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, погода в Україні впродовж п'ятниці, 13 лютого, очікується здебільшого хмарна.
"Захмарене небо, відносно теплу погоду зумовлюватимуть поле низького атмосферного тиску та волога повітряна маса", - пояснили спеціалісти.
Невеликий дощ при цьому може бути:
На решті території - без опадів.
Особливу увагу синоптики радять звернути на те, що на дорогах (крім півдня) місцями буде ожеледиця. Тож потрібо бути уважними під час руху.
"Вітер - південно-східного напрямку, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с", - додали в УкрГМЦ.
Температурний режим в Україні впродовж доби в середньому очікується:
Ще тепліше буде на Закарпатті та півдні країни:
Тим часом у Криму може бути до +15°C.
По території міста Києва та Київської області погода завтра також буде хмарною. Без опадів.
Вночі та вранці по області місцями туман. На дорогах - подекуди ожеледиця.
Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря в Києві:
Температура повітря по області:
Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, найближчим часом в Україні (на тлі потепління) можуть бути небезпечними:
При цьому пізніше - впродовж 15-16 лютого (згідно з попередніми прогнозами) - в Україну переміститься активний циклон із південного заходу, який зумовить різке ускладнення погодних умов:
"16-18 лютого очікується короткочасне похолодання", - підсумувала Діденко у своєму Facebook.
Нагадаємо, раніше спеціалісти попередили українців про небезпеку під час відлиги та пояснили, як від неї вберегтися.
Тим часом ми розповідали, як допомогти тваринам і птахам взимку, щоб не нашкодити.
Читайте також, яке диво природи помітили українці під час сильних морозів у січні й чому небо у різних областях заграло рідкісними барвами.