Синоптики рассказали, какую погоду ждать в Украине завтра
В ночь на завтра, 6 января, в части регионов ударит сильный мороз. Хотя днем на юге будет максимально до 9° тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
6 января в Украине преимущественно без осадков, лишь в северной части небольшие осадки. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.
Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-8° мороза, на северо-востоке страны до 11° мороза; днем от 3° мороза до 4° тепла, в западных областях и южной части 5-9° тепла.
В Карпатах преимущественно без осадков; на высокогорье Карпат порывы ветра 25-30 м/с; температура ночью и днем 6-13° мороза, днем ослабление до 0-5° мороза.
Предупреждение синоптиков на 6 января
6 января, в связи с резким снижением температуры воздуха, в верховье Днестра и его горных притоков (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается интенсивное образование шуги, на отдельных участках рек установление ледостава.
Кроме того, 6 января на высокогорье восточной части Закарпатской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (III уровень) из-за снегопадов и метелей.
Напомним, по данным синоптиков, январь 2025 года в Украине будет теплее, чем обычно.
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