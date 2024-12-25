Укргидрометцентр дал прогноз на самый холодный месяц года

В январе 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 0-3 градусов мороза, что на 1,5-2 градусов выше нормы. На Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях - 0-2 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра .

Таким образом, в январе будет холоднее, чем в декабре, в котором средняя температура составляет от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 32-79 мм, что в пределах нормы.

Климатическая характеристика января

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в январе средняя месячная температура воздуха составляет 0-6 градусов мороза, в Крыму от 1 градусов мороза до 4 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха - 23-37 градусов мороза, в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областях и в Карпатах местами 38-39 градусов, в Черкасской и Луганской областях местами 40-41,9 градусов мороза, на юге Крыма 13-22 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 10-18 градусов тепла, в Крыму до 21 градуса, в Черниговской, Сумской области и на высокогорье Карпат 8-9 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 26-55 мм, на Закарпатье до 89 мм, в Карпатах и на юге Крыма до 125 мм.