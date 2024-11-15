Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине и рассказала, когда придет потепление

Сегодня, 15 ноября, местами в Украине вероятен мокрый снег. А потеплеет уже на выходных, 16-17 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Сегодня, 15 ноября, ожидается повсюду в Украине облачная погода. На западе, севере и в центре - мокрый снег. На юге и востоке - без существенных осадков", - рассказала она.

Кроме того, по словам синоптика, ветер северо-западный, умеренный, а на западе Украины - к сильному.

"Температура воздуха ночью около 0, днем ​​+1...+4 градусов. В Киеве 15 ноября мокрый снег. Ночью около 0, днем ​​+2 градусов", - добавила Диденко.

Когда в Украине потеплеет

В Украине в выходные ожидается потепление.

"Если 15 ноября в Украине будет не выше даже днем ​​+1...+4 градусов, то уже в субботу ожидается +4...+7, а в воскресенье +6...+12 градусов", - отметила синоптик.