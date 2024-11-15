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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине и рассказала, когда придет потепление

Украина, Пятница 15 ноября 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине и рассказала, когда придет потепление Фото: синоптик дала прогноз в Украине на 15 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 15 ноября, местами в Украине вероятен мокрый снег. А потеплеет уже на выходных, 16-17 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Сегодня, 15 ноября, ожидается повсюду в Украине облачная погода. На западе, севере и в центре - мокрый снег. На юге и востоке - без существенных осадков", - рассказала она.

Кроме того, по словам синоптика, ветер северо-западный, умеренный, а на западе Украины - к сильному.

"Температура воздуха ночью около 0, днем ​​+1...+4 градусов. В Киеве 15 ноября мокрый снег. Ночью около 0, днем ​​+2 градусов", - добавила Диденко.

Когда в Украине потеплеет

В Украине в выходные ожидается потепление.

"Если 15 ноября в Украине будет не выше даже днем ​​+1...+4 градусов, то уже в субботу ожидается +4...+7, а в воскресенье +6...+12 градусов", - отметила синоптик.

Погода в Украине

Ноябрь 2024 в Украине оказался холоднее сентября и октября, но не холоднее обычного. Ранее синоптики предупреждали, что в ноябре температура упадет на 5-7 градусов.

Кроме того, в Украине выпал уже снег. Первым снег выпал в Харькове 3 ноября. Позже в Украине был промежуток без снега, например, 11 ноября.

Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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