Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине и рассказала, когда придет потепление
Сегодня, 15 ноября, местами в Украине вероятен мокрый снег. А потеплеет уже на выходных, 16-17 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Сегодня, 15 ноября, ожидается повсюду в Украине облачная погода. На западе, севере и в центре - мокрый снег. На юге и востоке - без существенных осадков", - рассказала она.
Кроме того, по словам синоптика, ветер северо-западный, умеренный, а на западе Украины - к сильному.
"Температура воздуха ночью около 0, днем +1...+4 градусов. В Киеве 15 ноября мокрый снег. Ночью около 0, днем +2 градусов", - добавила Диденко.
Когда в Украине потеплеет
В Украине в выходные ожидается потепление.
"Если 15 ноября в Украине будет не выше даже днем +1...+4 градусов, то уже в субботу ожидается +4...+7, а в воскресенье +6...+12 градусов", - отметила синоптик.
Погода в Украине
Ноябрь 2024 в Украине оказался холоднее сентября и октября, но не холоднее обычного. Ранее синоптики предупреждали, что в ноябре температура упадет на 5-7 градусов.
Кроме того, в Украине выпал уже снег. Первым снег выпал в Харькове 3 ноября. Позже в Украине был промежуток без снега, например, 11 ноября.
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