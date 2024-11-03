В Харькове уже выпал первый снег. Синоптик рассказала, где ждать такую погоду завтра
3 ноября в Харькове выпал первый снег. Завтра такую же погоду стоит ждать в ряде регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
Кадры первого снега в Харькове публикуют местные паблики. Судя по видео, снег в Харькове падает мокрый, не оставаясь на дорогах и трассах.
Где ждать снег 4 ноября
В свою очередь, синоптик Наталка Диденко рассказала, что снег 4 ноября выпадет не только в Харькове и области, где такая погода задержится, а вероятен еще в пяти регионах.
"В понедельник в Сумской, Харьковской, Черниговской, Луганской, Донецкой, Полтавской областях ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега. Сочетание влажного циклона и холодного арктического воздуха", - отметила она.
С повышением дневной температуры воздуха после прохладной ночи снег, по данным синоптика, будет переходить в дождь, а затем в упомянутых областях прекратится вообще.
"В ближайшую ночь еще небольшие осадки побродят по северу Украины. А на остальной территории будет преобладать сухая погода", - отметила Диденко.
Сильные порывы ветра и холодная погода
Кроме того, как добавила она, завтра порывы сильного северного ветра будут достигать штормовых до 15-20 м/с, а холодная погода будет продолжаться.
"4 ноября ночью от -2.....+5 градусов, в течение дня понедельника +4...+8 градусов, в южной части +8....+11 градусов", - уточнила синоптик.
Погода в Киеве
В Киеве ближайшей ночью возможен небольшой дождь, днем без осадков. Ночью +3...+5 градусов, завтра днем +5...+7 градусов.
Кроме того, в столице в понедельник ожидается сильный северный ветер со штормовыми порывами до 15-20 м/с.
Снег в Украине и не только
Если учитывать горы, то первый снег в Украине в Карпатах выпал в конце сентября. С того времени снежный покров там перестал быть в новинку. В начале октября там фиксировали сугробы до 13 см.
Отметим, что снег в Украине 4 ноября прогнозировали еще перед выходными. Причем в областях, где он вероятен, погода обещает быть сложной - с налипанием и сильным ветром.
Напомним, 21 сентября в Африке прошел сильный снегопад. Местами сугробы достигали до двух метров.
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