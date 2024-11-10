В Украине похолодает. Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю

На новой рабочей неделе в Украине похолодает. К концу пятидневки добавятся дожди с мокрым снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Понедельник, 11 ноября

В понедельник, 11 ноября, в Украине будет пасмурно с прояснениями. Дождей не ожидается.

Ночью мороз вероятен в западных регионах и части центральных областей. На западе ночью температура опуститься до -3 градусов, в других областях - до -1 градуса.

Днем продолжат держаться "плюсы". Максимально "жарко" будет в Крыму, до +10 градусов. В западных областях - до +7 градусов. Холоднее всего, до +5 градусов, днем будет:

в Волынской, Ровенской;

Тернопольской, Хмельницкой;

Житомирской, Черниговской;

Сумской, Харковской, Кировоградской областях.

В Киеве без дождей, ночью +1...+3 градусов, днем +4...+6 градусов.

Погода в Украине 11 ноября (meteo.gov.ua)

Вторник, 12 ноября

Во вторник, 12 ноября, погода будет подобна понедельнику, 11 ноября. Единственное отличие - наличие дождей на Закарпатье.

Ночные "минусы" вероятны на западе, до -3 градусов и в Хмельницкой, Сумской и Харьковской областях, до -1 градуса.

Днем до +10 градусов будет в Крыму. +9 градусов днем вероятны в остальных областях юга и в Запорожской области, до +7 градусов - в Донецкой области. Холоднее всего днем будет во Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях, до +4.

В Киеве без осадков, ночью до +3 градусов, днем до +6 градусов.

Погода в Украине 12 ноября (meteo.gov.ua)

Среда, 13 ноября

В среду, 13 ноября, дождей прибавиться. В Ивано-Франковской области даже вероятен мокрый снег с дождем, а только осадки возможны:

на Закарпатье;

во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой;

Черновицкой, Винницкой, Кировоградской;

Николаевской, Одесской областях.

Ночью потеплеет, в большинстве регионов запада и не только будет до -1 градуса. Холоднее всего ночью будет в Черновицкой области, до -3 градусов.

Теплее всего днем будет уже традиционно в Крыму, все те же +10 градусов. А холоднее всего днем будет в Сумской, Харьковской, Полтавской областях, максимально до +4 градусов.

Погода в Украине 13 ноября (meteo.gov.ua)

Четверг, 14 ноября

В четверг, 14 ноября, в Украине дождей и снега прибавиться. Они накроют всю территорию Украины. В частности, дождь с мокрым снегом вероятны:

на западе, кроме Закарпатья и Черновицкой области;

на севере, на востоке, кроме Донецкой области;

в центральных областях, кроме Кировоградской области.

Только дожди, кроме выше перечисленных регионов, вероятны на юге, в Днеропетровской и в Запорожской областях.

Ночью минусовая температура будет на западе, на севере и на востоке страны. Холоднее всего ночью будет на Прикарпатье и в Сумской области, до -2 градусов. Теплее всего ночью будет в Одесской области, до +6.

Днем теплее всего будет в Крыму, до +10 градусов. В Киеве будет снег с дождем, ночью 0...+2, днем +3...+5 градусов.

Погода в Украине 14 ноября (meteo.gov.ua)

Пятница, 15 ноября

В пятницу, 15 ноября, в Украине заснежит везде, кроме юга и Запорожской области.

Ночью мороз будет держаться в западных областях, максимально до -3 градусов. Теплее всего ночью будет на юге, до +5 градусов, теплее всего будет на юге и днем.

Холоднее всего днем будет на западе, на севере, в Полтавской, Луганской областях, в пределах +2...+4 градусов. В Киеве тоже будет снег с дождем, ночью до +2 градусов, днем до +5.

Погода в Украине 15 ноября (meteo.gov.ua)