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В Украине похолодает. Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю

Украина, Воскресенье 10 ноября 2024 18:30
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В Украине похолодает. Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 11-15 ноября в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На новой рабочей неделе в Украине похолодает. К концу пятидневки добавятся дожди с мокрым снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Понедельник, 11 ноября

В понедельник, 11 ноября, в Украине будет пасмурно с прояснениями. Дождей не ожидается.

Ночью мороз вероятен в западных регионах и части центральных областей. На западе ночью температура опуститься до -3 градусов, в других областях - до -1 градуса.

Днем продолжат держаться "плюсы". Максимально "жарко" будет в Крыму, до +10 градусов. В западных областях - до +7 градусов. Холоднее всего, до +5 градусов, днем будет:

  • в Волынской, Ровенской;
  • Тернопольской, Хмельницкой;
  • Житомирской, Черниговской;
  • Сумской, Харковской, Кировоградской областях.

В Киеве без дождей, ночью +1...+3 градусов, днем +4...+6 градусов.

В Украине похолодает. Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю

Погода в Украине 11 ноября (meteo.gov.ua)

Вторник, 12 ноября

Во вторник, 12 ноября, погода будет подобна понедельнику, 11 ноября. Единственное отличие - наличие дождей на Закарпатье.

Ночные "минусы" вероятны на западе, до -3 градусов и в Хмельницкой, Сумской и Харьковской областях, до -1 градуса.

Днем до +10 градусов будет в Крыму. +9 градусов днем вероятны в остальных областях юга и в Запорожской области, до +7 градусов - в Донецкой области. Холоднее всего днем будет во Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях, до +4.

В Киеве без осадков, ночью до +3 градусов, днем до +6 градусов.

В Украине похолодает. Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю

Погода в Украине 12 ноября (meteo.gov.ua)

Среда, 13 ноября

В среду, 13 ноября, дождей прибавиться. В Ивано-Франковской области даже вероятен мокрый снег с дождем, а только осадки возможны:

  • на Закарпатье;
  • во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой;
  • Черновицкой, Винницкой, Кировоградской;
  • Николаевской, Одесской областях.

Ночью потеплеет, в большинстве регионов запада и не только будет до -1 градуса. Холоднее всего ночью будет в Черновицкой области, до -3 градусов.

Теплее всего днем будет уже традиционно в Крыму, все те же +10 градусов. А холоднее всего днем будет в Сумской, Харьковской, Полтавской областях, максимально до +4 градусов.

В Украине похолодает. Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю

Погода в Украине 13 ноября (meteo.gov.ua)

Четверг, 14 ноября

В четверг, 14 ноября, в Украине дождей и снега прибавиться. Они накроют всю территорию Украины. В частности, дождь с мокрым снегом вероятны:

  • на западе, кроме Закарпатья и Черновицкой области;
  • на севере, на востоке, кроме Донецкой области;
  • в центральных областях, кроме Кировоградской области.

Только дожди, кроме выше перечисленных регионов, вероятны на юге, в Днеропетровской и в Запорожской областях.

Ночью минусовая температура будет на западе, на севере и на востоке страны. Холоднее всего ночью будет на Прикарпатье и в Сумской области, до -2 градусов. Теплее всего ночью будет в Одесской области, до +6.

Днем теплее всего будет в Крыму, до +10 градусов. В Киеве будет снег с дождем, ночью 0...+2, днем +3...+5 градусов.

В Украине похолодает. Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю

Погода в Украине 14 ноября (meteo.gov.ua)

Пятница, 15 ноября

В пятницу, 15 ноября, в Украине заснежит везде, кроме юга и Запорожской области.

Ночью мороз будет держаться в западных областях, максимально до -3 градусов. Теплее всего ночью будет на юге, до +5 градусов, теплее всего будет на юге и днем.

Холоднее всего днем будет на западе, на севере, в Полтавской, Луганской областях, в пределах +2...+4 градусов. В Киеве тоже будет снег с дождем, ночью до +2 градусов, днем до +5.

В Украине похолодает. Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю

Погода в Украине 15 ноября (meteo.gov.ua)

Феномен "холодная капля": что это

В конце октября погода стала следствием метеорологического феномена под названием "холодная капля" или gota fría. Это атмосферное явление возникает, когда холодный воздух на высотах входит в столкновение с теплым и влажным воздухом из Средиземного моря.

Контраст температур приводит к интенсивному подъему теплого воздуха, что вызывает конденсацию водяного пара и образование облаков. Поэтому часто формируются мощные ливни с молниями и ветрами, способные вызвать локальные катастрофические наводнения.

В случае октябрьских наводнений, метеорологи зафиксировали резкое понижение температур на высотах в условиях высокой влажности в прибрежных регионах, что способствовало сильным ливням. Во многих местах, таких как Валенсия и Турис, выпало более 200 мм осадков за несколько часов, что превысило месячную норму.

Это большое количество осадков перегрузило природные дренажные системы, вызвав внезапные паводки, которые разрушили дороги и затопили населенные пункты.

Напомним, на днях в Киеве фиксировали ухудшение состояния воздуха. Однако сообщение, распространенное ранее в медиа о якобы трансграничном переносе пыли в Украину, было некорректным. Что именно произошло - читайте в материале.

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