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Дата похолодания сместилась. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Украина, Вторник 03 сентября 2024 07:00
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Дата похолодания сместилась. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптик дала прогноз на 3 сентября, уточнив дату похолодания в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

3 сентября в Украине местами ожидаются дожди с грозами. Также в нескольких областях будет холоднее, чем на остальной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"3 сентября будет немного в Украине дождей - на юго-востоке и в Крыму, а вечером вдоль полосы от Ровенской до Черновицкой областей. Дожди могут идти с грозами. Однако все же большая часть территории Украины будет принадлежать сухой ясной солнечной погоде", - рассказала она.

Дата похолодания сместилась. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

3 сентября в Украине ожидаются дожди вдоль полосы от Ровенской до Черновицкой областей (facebook.com/tala.didenko)

Кроме того, по данным синоптика, самой низкой будет температура воздуха на востоке и в Днепропетровской и Полтавской областях, днем ​​+26...+29 градусов.

"На остальной территории Украины ожидается в течение дня +29...+32 градуса. В восточных и центральных областях ожидаются местами порывы ветра до 15-20 м/с. Осторожно!" - предупредила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 3 сентября будет сухо, +29, +30 градусов. Небольшое понижение температуры ожидается 4 сентября.

Погода в Украине

Август 2024 отметился в Украине несколькими погодными рекордами, которые были обусловлены второй волной жары. В частности, это подтверждает тот факт, что август 2024 вошел в пятерку самых теплых в истории Киева.

Добавим, что августовский зной "перекочевал" и на начало сентября. Как ранее прогнозировали синоптики, температура в начале первого месяца осени в Украине может подняться до рекордных +35...+36 градусов. В тоже время в сентябре 2024 в Украине возможны заморозки.

Ранее синоптик Наталка Диденко прогнозировала похолодание в Украине с 3 сентября. Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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