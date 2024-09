Местами насыпало до двух метров. Африку замело снегом (фото, видео)

После сильнейшего снегопада в Южной Африке дороги были закрыты, а автомобилисты застряли прямо на трассах.

Residents are stuck indoors as it snows heavily in Lesotho pic.twitter.com/EhoLccEUND — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 21, 2024

Особенно пострадало шоссе N3, соединяющее Йоханнесбург и Дурбан. Даже объездные пути были непроездными. А службы экстренной помощи пытались добраться до людей в своих автомобилях в тех частях, где дорога была закрыта.

"Службы экстренной помощи работали непрерывно всю ночь. Они пытались охватить как можно больше участников дорожного движения", - рассказала France 24 представитель экстренных служб.

Snowfall blocks some roads in parts of South Africa. Motorists are stuck. pic.twitter.com/AvdtuWV6ev — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 21, 2024

Автобусы, курсирующие между провинциями, застряли на автозаправочных станциях и простояли там около семи часов. В некоторых районах выпало до двух метров снега.

По данным местных метеорологов, ожидается новый снегопад.