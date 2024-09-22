Местами насыпало до двух метров. Африку замело снегом (фото, видео)
В субботу, 21 сентября, в Африке прошел сильный снегопад. Местами сугробы достигали до двух метров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Africa Facts Zone, France 24.
После сильнейшего снегопада в Южной Африке дороги были закрыты, а автомобилисты застряли прямо на трассах.
Residents are stuck indoors as it snows heavily in Lesotho pic.twitter.com/EhoLccEUND— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 21, 2024
Особенно пострадало шоссе N3, соединяющее Йоханнесбург и Дурбан. Даже объездные пути были непроездными. А службы экстренной помощи пытались добраться до людей в своих автомобилях в тех частях, где дорога была закрыта.
"Службы экстренной помощи работали непрерывно всю ночь. Они пытались охватить как можно больше участников дорожного движения", - рассказала France 24 представитель экстренных служб.
Snowfall blocks some roads in parts of South Africa. Motorists are stuck. pic.twitter.com/AvdtuWV6ev— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 21, 2024
Автобусы, курсирующие между провинциями, застряли на автозаправочных станциях и простояли там около семи часов. В некоторых районах выпало до двух метров снега.
По данным местных метеорологов, ожидается новый снегопад.
It is snowing in South Africa. There is snowfall in Eastern Cape, KwaZulu Natal, Free State and Gauteng. pic.twitter.com/Oi257NXYtA— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 21, 2024
Наводнения в Европе и влияние на Украину
В последние недели природа отличилась несколькими аномалиями. В Украине они выразились рекордами температуры как для теплого сентября и сильным ливнем в Одессе.
Что касается Европы, то в Польше и Чехии произошли наводнения, а в нижней Австрии фиксировались снегопады. Из-за непогоды в Европе были временно отменены поезда, следующие в Украину.
Кроме того, украинские специалисты предупреждали, что из-за наводнений в Европе может испортится качество воды в Одессе и области из-за загрязнения Дуная и Днестра.
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