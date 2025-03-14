В Украину вернется настоящая зима. Синоптики предупредили о снеге и резком похолодании

В Украину в ближайшие дни придет резкое похолодание. В части регионов вероятен даже снег.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

"17-19 марта вследствие вторжения с севера арктического воздуха произойдет снижение температуры ночью до 1-8° мороза, днем до 0-6° тепла", - отметили в "Укргидрометцентре".

Также местами не обойдется без налипания мокрого снега, гололеда. Далее похолодание удержится.

Так, во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях ожидается временное образование снежного покрова, высотой 3-10 см.

"15-16 марта активные атмосферные фронты обусловят дожди, в западных и северных областях с переходом в снег", - говорится в сообщении.

Изменение погоды в Украине

О том, что в Украине резко похолодает на днях предупреждала синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, холодный воздух зайдет в страну уже в эти выходные, 15-16 марта. Снижение температуры продержится около недели.

Теплый воздух начнет заходить в Украину ориентировочно уже 22-23 марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.