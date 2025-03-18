Синоптик дала прогноз погоды на завтра и рассказала, когда ждать потепления
В Украине в среду, 19 марта, ожидается все еще морозная погода. Однако уже в четверг прогнозируется потепление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.
По данным Диденко, завтра столбик термометра будет показывать ночью от 0 до -5 градусов. А днем от +3 до +8 градусов.
Также местами вероятны небольшие осадки, днем их станет меньше и останутся только на востоке Украины, в отдельных районах Одесской, Черкасской областей, и в Кропивницком.
Ветер также начнет стихать, хотя завтра еще побудет временами порывистым.
"Но с 20-го марта, а как же - день весеннего равноденствия - в Украине начнется потепление. Сначала несмелое, на западе, на севере, а к концу недели потепление охватит всю Украину", - написала Диденко.
Однако она отметила, что на какие-то "экстраградусы" не стоит рассчитывать, однако уже в четверг столбик термометра может показывать до +14 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве ближайшей ночью и завтра утром есть вероятность небольших осадков в виде мокрого снега.
"Однако и тот, что приперся в столицу прошлой ночью, и тот, что полетает завтра, уверенной весенней нежной теплой ручкой растопится и исчезнет", - отметила синоптик.
Столбик термометра в Киеве в ночь на 19 марта будет показывать от 0 до -2 градусов мороза, а днем - до +5 градусов. А уже 20-го марта в Киеве ожидается до +9.
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких городах Украины март установил температурные рекорды и где прогрело до +25 градусов по Цельсию.
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