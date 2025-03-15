В Украине выпал снег посреди марта

Как и обещали синоптики, в Украину пришло похолодание 15 марта. Оно принесло с собой и снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, котрые публикуют украинцы в соцсетях.

Добавим, что по данным спасателей, по состоянию на 08:00 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, дождь, ветер юго-западный, 19 м/с, температура воздуха 0°С.

Снег засыпал западные регионы. В частности, зимние осадки были замечены на Волыни. Непогода также пришла и во Львовскую область.

Похолодание в Украине

О похолодании в Украине синоптики предупреждали заранее. В частности 14 марта сообщалось, что 15-16 марта активные атмосферные фронты обусловят дожди, в западных и северных областях с переходом в снег.

Похолодание, как уточняла синоптик Наталка Диденко продержится несколько дней. Потепление в Украине вероятно только 22-23 марта.

Интересно и то, что смена погоды в Украине оказалась достаточно резкой. Дело в том, что буквально 13 марта в шести городах в разных регионах Украины были установлены рекорды, термометры показывали до 25°С.

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