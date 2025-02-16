Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 16 февраля, в Украине ожидается небольшой снег. А температура даже днем снизится до 7° мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на дорогах", - говорят в "Укргидрометцентре". Погода в Украине 16 февраля (facebook.com/UkrHMC)

Температура днем 2-7° мороза; в западных, южных областях и в Крыму днем от 4° мороза до 1° тепла.

Облачно с прояснениями. В Украине, кроме юга и юго-востока, небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Рекордный снегопад в Японии

Сильнейшая в этом сезоне холодная воздушная масса вызвала интенсивные снегопады во многих районах Японии. Побережье Японского моря и Тихоокеанская сторона, где снег редко выпадает, получили рекордные осадки.

В городе Обихиро (Хоккайдо) за 12 часов выпало 120 см снега - национальный рекорд. В селе Ширакава (Гифу) за 48 часов зафиксировали 129 см осадков - больше всего с 1983 года. Ниигата получила 44 см снега за 6 часов, что стало рекордом для города.

Напомним, в сентябре 2024 года в Африке прошел сильный снегопад. Местами сугробы достигали до двух метров.

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