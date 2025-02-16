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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Неділя 16 лютого 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 16 лютого, в Україні очікується невеликий сніг. А температура навіть вдень знизиться до 7° морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. В Україні, крім півдня та південного сходу, невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 2-7° морозу; в західних, південних областях та в Криму вдень від 4° морозу до 1° тепла.

Попередження синоптиків

16 лютого на дорогах країни ожеледиця. І рiвень небезпечності, жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах", - кажуть в "Укргідрометцентрі".
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Погода в Україні 16 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Рекордний снігопад у Японії

Найсильніша цього сезону холодна повітряна маса спричинила інтенсивні снігопади в багатьох районах Японії. Узбережжя Японського моря та Тихоокеанська сторона, де сніг рідко випадає, зазнали рекордних опадів.

У місті Обіхіро (Хоккайдо) за 12 годин випало 120 см снігу - національний рекорд. У селі Ширакава (Гіфу) за 48 годин зафіксували 129 см опадів - найбільше з 1983 року. Ніїґата отримала 44 см снігу за 6 годин, що стало рекордом для міста.

Нагадаємо, у вересні 2024 року в Африці пройшов сильний снігопад. Місцями кучугури досягали до двох метрів.

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