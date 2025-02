Метель и шторм. Север Японии "накрыл" рекордный снегопад (фото, видео)

Тем временем авиакомпании All Nippon Airways и Japan Airlines сообщили, что во вторник отменяют 34 и 29 внутренних рейсов соответственно (что повлияет на примерно 5800 человек).

За 12 часов в городе Обихиро (в округе Токати префектуры Хоккайдо) зафиксировали более 120 сантиметров снега, что стало рекордным показателем. Согласно данным японской частной компании по прогнозированию погоды Weathernews Inc., последний раз такая глубина снега наблюдалась в 1972 году.

