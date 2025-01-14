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Ждать морозов в -20? Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Украина, Вторник 14 января 2025 07:00
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Ждать морозов в -20? Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптик рассказала, ждать ли сильных морозов в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 14 января, в Украине будет холодно. Но никаких морозов в -20 градусов ждать не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Из ближайшей синоптической перспективы самая холодная ночь уже пришлась на вторник, 14 января. В течение дня 14 января ожидается в Украине от -2 до +2 градусов", - рассказала синоптик.

В то же время повсеместно будет без осадков. Ветер западного направления, умеренный, на севере порывистый.

Погода в Киеве и потепление в Украине

В Киеве 14 января осадков не предвидится, днем 0....-2 градусов.

В дальнейшем ночная температура воздуха несколько повысится, дневная не претерпит особых изменений, около 0. С 19 января днем потеплеет до +3....+7 градусов.

Погода в первую декаду января в Украине

Погоду первой декады января 2025 определял ряд теплых атмосферных фронтов. Наблюдались аномально высокие по сравнению с нормой температуры воздуха (средние и максимальные).

Они соответствовали климатической норме середины марта. Высокий температурный фон удерживался на протяжении всей декады.

Атмосферные фронты при перемещении через Украину обусловили на большей части территории лишь незначительные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя и мороси.

Снежный покров был неустойчивым и быстро разрушался под действием положительных температур воздуха.

Как сообщалось, в целом погода в январе 2025 в Украине будет теплее обычного.

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