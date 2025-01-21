Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)

Сегодня, 21 января, в Украине будет тепло и без осадков, как для зимы. В Крыму ожидается до +9 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"21 января из-за доминирования повышенного атмосферного давления осадки маловероятны. Разве что утренние туманы будут увеличивать влажность воздуха", - рассказала она. Температура воздуха в течение дня вторника ожидается +1....+4 градусов, на западе и юге Украины +3..+6 градусов, в Крыму до +9 градусов. Ветер будет юго-восточный, умеренный или небольшой. Погода в Киеве и погода в ближайшие дни В Киеве 21 января осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, днем +2...+4 градусов. Из ближайшей синоптической перспективы осадков мало, морозов не будет, а наоборот, даже потепление на несколько градусов.