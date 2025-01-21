Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)

Сьогодні, 21 січня, в Україні буде тепло та без опадів, як для зими. В Криму очікується до +9 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"21 січня через домінування підвищеного атмосферного тиску опади малоймовірні. Хіба що ранкові тумани збільшуватимуть вологість повітря", - розповіла вона. Температура повітря протягом дня вівторка очікується +1....+4 градусів, на заході та півдні України +3....+6 градусів, в Криму до +9 градусів. Вітер буде південно-східний, помірний або невеликий. Погода у Києві та погода найближчими днями У Києві 21 січня опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 3-8 м/с, вдень +2...+4 градусів. З найближчої синоптичної перспективи опадів мало, морозів не буде, а навпаки, навіть потепління на кілька градусів.