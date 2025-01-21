Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 21 січня, в Україні буде тепло та без опадів, як для зими. В Криму очікується до +9 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"21 січня через домінування підвищеного атмосферного тиску опади малоймовірні. Хіба що ранкові тумани збільшуватимуть вологість повітря", - розповіла вона.
Температура повітря протягом дня вівторка очікується +1....+4 градусів, на заході та півдні України +3....+6 градусів, в Криму до +9 градусів. Вітер буде південно-східний, помірний або невеликий.
Погода у Києві та погода найближчими днями
У Києві 21 січня опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 3-8 м/с, вдень +2...+4 градусів.
З найближчої синоптичної перспективи опадів мало, морозів не буде, а навпаки, навіть потепління на кілька градусів.
Потепління в Україні та дефіцит снігу
Глобальне потепління суттєво впливає на зміну клімату. В Україні останніми роками фіксують суттєвий дефіцит снігу - стабільний покрив формується рідко й тримається недовго.
Зими останніх років в Україні значно змінилися. До того ж Україна входить до регіонів планети, де впродовж останнього десятиріччя зростання температури відбувалося найвищими темпами, випереджаючи навіть Європу.
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