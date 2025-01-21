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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Вівторок 21 січня 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 21 січня, в Україні буде тепло та без опадів, як для зими. В Криму очікується до +9 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"21 січня через домінування підвищеного атмосферного тиску опади малоймовірні. Хіба що ранкові тумани збільшуватимуть вологість повітря", - розповіла вона.

Температура повітря протягом дня вівторка очікується +1....+4 градусів, на заході та півдні України +3....+6 градусів, в Криму до +9 градусів. Вітер буде південно-східний, помірний або невеликий.

Погода у Києві та погода найближчими днями

У Києві 21 січня опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 3-8 м/с, вдень +2...+4 градусів.

З найближчої синоптичної перспективи опадів мало, морозів не буде, а навпаки, навіть потепління на кілька градусів.

Потепління в Україні та дефіцит снігу

Глобальне потепління суттєво впливає на зміну клімату. В Україні останніми роками фіксують суттєвий дефіцит снігу - стабільний покрив формується рідко й тримається недовго.

Зими останніх років в Україні значно змінилися. До того ж Україна входить до регіонів планети, де впродовж останнього десятиріччя зростання температури відбувалося найвищими темпами, випереджаючи навіть Європу.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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