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Осень в Киеве началась с температурного рекорда

Украина, Среда 04 сентября 2024 11:57
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Осень в Киеве началась с температурного рекорда Фото: Температурный рекорд в Киеве обновлен 3 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

После жаркого лета температура в Киеве пока не упала. Вторник, 3 сентября, стал самым теплым днем за историю наблюдений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным климатологов, среднесуточная температура воздуха 3 сентября в столице достигла 24,5 градусов тепла, что на 0,6 градуса превзошло предыдущий рекорд для этого дня 2015 года.

"Климатическая норма превышена на 7,2 градуса", - говорится в сообщении.

Температурные рекорды лета

Напомним, средняя температура воздуха лета 2024 года в Киеве составила 23,0 градусов тепла, что на 2,6 градусов выше климатической нормы.

Лето заняло вторую позицию после лета 2010 года (23,7 градуса) среди самых теплых в столице с 1881 года. За лето установлено 18 температурных рекордов, 14 из них в июле, остальные – в августе.

Среднемесячная температура воздуха в августе 2024 года в Киеве равнялась 23,1 градуса тепла, на 2,7 градуса выше климатической нормы. В рейтинге самых теплых август 2024 года занял третье место.

По прогнозу синоптиков, Европу ожидает необычно теплое начало сентября после лета с аномальной жарой и засухой на юго-востоке континента. Особенно тепло будет на юге Германии, на Балканах, Украине и странах Балтии.

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