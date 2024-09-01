Придет похолодание? Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине
На новой рабочей неделе в Украине сохранится теплая погода, которую разбавят дожди с грозами. Пока снижение "плюсов" будет прослеживатьсяя исключительно ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Понедельник, 2 сентября
В понедельник, 2 сентября, в Украине дожди с грозами пройдут в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму. На остальной территории Украины - переменная облачность, без осадков.
Теплее всего днем будет в Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской областях, до +33 градусов.
Холоднее всего ночью будет в западных регионах, до +14 градусов. А в Киеве - переменная облачность, но без осадков, днем +30...+32, ночью +18...+20.
Погода в Украине 2 сентября (meteo.gov.ua)
Вторник, 3 сентября
Во вторник, 3 сентября, в Украине дожди пройдут в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Запорожской, Херсонской, Донецкой, Полтавской областях и в Крыму.
Днем температура воздуха будет самой высокой в Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской областях, до +32 градусов.
А ночью холоднее всего будет в Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской областях, до +14.
В Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, днем +28…+30, ночью +17…+19 градусов.
Погода в Украине 3 сентября (meteo.gov.ua)
Среда, 4 сентября
В среду, 4 сентября, в Украине дожди с грозами пройдут в Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму.
Максимально температура воздуха днем поднимется в Луганской области и на Закарпатье, до +30 градусов.
Ночью на западе столбики термометров покажут минимальные +13 градусов - во Львовской и Ивано-Франковской областях. В Киеве переменная облачность, без существенных осадков, днем - +27...+29 градусов, ночью +17...+19.
Погода в Украине 4 сентября (meteo.gov.ua)
Четверг, 5 сентября
В четверг, 5 сентября, в Украине дожди с грозами пройдут в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской областях и в Крыму. На остальной территории - переменная облачность, без осадков.
Максимальная жара, до +30 градусов днем, установится на Закарпатье. Ночью рекорды по минимальной температуре побьют тоже западные области - во Львовской, Ивано-Франковской областях будет до +13.
В Киеве снова будет переменная облачность, без существенных осадков, днем +27...+29 градусов, ночью до +18.
Погода в Украине 5 сентября (meteo.gov.ua)
Пятница, 6 сентября
В пятницу, 6 сентября, дожди с грозами пройдут в Херсонской, Николаевской, Одесской, Запорожской области и Крыму. На остальной территории будет без осадков, хотя и переменная облачность.
Днем температурные показатели будут в пределах +25...+28 градусов. Ночью холоднее всего во Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской области и Закарпатье, до +13 градусов.
В Киеве будет без осадков, днем +26...+28 градусов, ночью +15...+17.
Погода в Украине 6 сентября (meteo.gov.ua)
Погода в Украине в первый месяц осени
Ранее синоптики рассказывали, что погода в начале сентября еще побалует теплом, причем может стоять настоящая жара до +35...+36 градусов.
Но надолго такая погода не задержится. По данным синоптика Наталки Диденко, похолодание придет в Украину уже с 3 сентября. При этом по ее прогнозу, в Украине уже наблюдается молодое "бабье лето". Оно продлится до 11 сентября.
Интересно и то, что синоптики считают, что заморозки в сентябре 2024 возможны на всей территории Украины.
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