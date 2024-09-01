Придет похолодание? Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

На новой рабочей неделе в Украине сохранится теплая погода, которую разбавят дожди с грозами. Пока снижение "плюсов" будет прослеживатьсяя исключительно ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Понедельник, 2 сентября

В понедельник, 2 сентября, в Украине дожди с грозами пройдут в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму. На остальной территории Украины - переменная облачность, без осадков.

Теплее всего днем ​​будет в Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской областях, до +33 градусов.

Холоднее всего ночью будет в западных регионах, до +14 градусов. А в Киеве - переменная облачность, но без осадков, днем ​​+30...+32, ночью +18...+20.

Погода в Украине 2 сентября (meteo.gov.ua)

Вторник, 3 сентября

Во вторник, 3 сентября, в Украине дожди пройдут в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Запорожской, Херсонской, Донецкой, Полтавской областях и в Крыму.

Днем температура воздуха будет самой высокой в ​​Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской областях, до +32 градусов.

А ночью холоднее всего будет в Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской областях, до +14.

В Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, днем ​​+28…+30, ночью +17…+19 градусов.

Погода в Украине 3 сентября (meteo.gov.ua)

Среда, 4 сентября

В среду, 4 сентября, в Украине дожди с грозами пройдут в Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму.

Максимально температура воздуха днем ​​поднимется в Луганской области и на Закарпатье, до +30 градусов.

Ночью на западе столбики термометров покажут минимальные +13 градусов - во Львовской и Ивано-Франковской областях. В Киеве переменная облачность, без существенных осадков, днем ​​- +27...+29 градусов, ночью +17...+19.

Погода в Украине 4 сентября (meteo.gov.ua)

Четверг, 5 сентября

В четверг, 5 сентября, в Украине дожди с грозами пройдут в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской областях и в Крыму. На остальной территории - переменная облачность, без осадков.

Максимальная жара, до +30 градусов днем, ​​установится на Закарпатье. Ночью рекорды по минимальной температуре побьют тоже западные области - во Львовской, Ивано-Франковской областях будет до +13.

В Киеве снова будет переменная облачность, без существенных осадков, днем ​​+27...+29 градусов, ночью до +18.

Погода в Украине 5 сентября (meteo.gov.ua)

Пятница, 6 сентября

В пятницу, 6 сентября, дожди с грозами пройдут в Херсонской, Николаевской, Одесской, Запорожской области и Крыму. На остальной территории будет без осадков, хотя и переменная облачность.

Днем температурные показатели будут в пределах +25...+28 градусов. Ночью холоднее всего во Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской области и Закарпатье, до +13 градусов.

В Киеве будет без осадков, днем ​​+26...+28 градусов, ночью +15...+17.

Погода в Украине 6 сентября (meteo.gov.ua)