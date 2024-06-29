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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Суббота 29 июня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: какой будет погода в Украине 29 июня (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 29 июня, в Украине будет жарко. Хотя в западных регионах вероятны дожди с грозами, вплоть до шквалов и града.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями.

Днем в большинстве западных областей кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем ​​27-32°, в Карпатах 22-27°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем ​​27-32°; в Киеве днем ​​29-31°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 29 июня (facebook.com/UkrHMC)

Необычные явления в Украине

В четверг, 27 июня, жители Сумы пожаловались на странные осадки, сопровождавшиеся плохим самочувствием. При этом изменения радиационного или химического фона не были зафиксированы.

А 13 июня в Киевской области заметили так называемые серебристые облака. Синоптики рассказали, что это явление.

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