Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 29 июня, в Украине будет жарко. Хотя в западных регионах вероятны дожди с грозами, вплоть до шквалов и града.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Облачно с прояснениями.
Днем в большинстве западных областей кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура днем 27-32°, в Карпатах 22-27°.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области днем 27-32°; в Киеве днем 29-31°.
Погода в Украине 29 июня (facebook.com/UkrHMC)
Необычные явления в Украине
В четверг, 27 июня, жители Сумы пожаловались на странные осадки, сопровождавшиеся плохим самочувствием. При этом изменения радиационного или химического фона не были зафиксированы.
А 13 июня в Киевской области заметили так называемые серебристые облака. Синоптики рассказали, что это явление.
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