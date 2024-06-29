Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 29 июня, в Украине будет жарко. Хотя в западных регионах вероятны дожди с грозами, вплоть до шквалов и града.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Температура по области днем ​​27-32°; в Киеве днем ​​29-31°.

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Днем в большинстве западных областей кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Необычные явления в Украине

В четверг, 27 июня, жители Сумы пожаловались на странные осадки, сопровождавшиеся плохим самочувствием. При этом изменения радиационного или химического фона не были зафиксированы.

А 13 июня в Киевской области заметили так называемые серебристые облака. Синоптики рассказали, что это явление.

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