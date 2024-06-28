"Странные" осадки в Сумах: фиксируют ли радиационную и химическую угрозу
В Сумах зафиксировали "странные" осадки. Изменение радиационного или химического фона не зафиксировано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской городской военной администрации Алексея Дрозденко в Telegram.
Он отметил, что в Сумах не фиксируется радиационная и химическая угроза после необычных осадков.
В экстренную медицину обратился один человек с аллергической реакцией. От госпитализации отказался, помощь была оказана на месте.
"Мы обратились в Сумской областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины для выяснения обстоятельств. Также ожидаем результат экспертизы частиц и работаем в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Напомним, 27 июня в Сумах зафиксировали необычные осадки в районе улицы Привокзальная. Жители города сообщали о плохом самочувствии.
По данным местных властей, ТЭЦ в Сумах работала в обычном режиме, аварий не было зафиксировано.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.