Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 29 червня, в Україні буде спекотно. Хоча у західних регіонах можливі дощі з грозами, аж до шквалів та граду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Мінлива хмарність.
Без опадів, лише вдень у більшості західних областей короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вдень 27-32°, в Карпатах 22-27°.
Погода у Києві та області
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вдень 27-32°; у Києві вдень 29-31°.
Погода в Україні 29 червня (facebook.com/UkrHMC)
Незвичні явища в Україні
У четвер, 27 червня, мешканці міста Суми поскаржилися на дивні опади, які супроводжувались поганим самопочуттям. При цьому, зміни радіаційного або хімічного фону не було зафіксовано.
А 13 червня в Київській області помітили так звані сріблясті хмари. Синоптики розповіли, що це за явище.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.