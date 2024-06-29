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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Субота 29 червня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 29 червня (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 29 червня, в Україні буде спекотно. Хоча у західних регіонах можливі дощі з грозами, аж до шквалів та граду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Мінлива хмарність.

Без опадів, лише вдень у більшості західних областей короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 27-32°, в Карпатах 22-27°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 27-32°; у Києві вдень 29-31°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 29 червня (facebook.com/UkrHMC)

Незвичні явища в Україні

У четвер, 27 червня, мешканці міста Суми поскаржилися на дивні опади, які супроводжувались поганим самопочуттям. При цьому, зміни радіаційного або хімічного фону не було зафіксовано.

А 13 червня в Київській області помітили так звані сріблясті хмари. Синоптики розповіли, що це за явище.

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