В небе над Киевской области заметили серебристые тучи. Синоптики дали объяснение (фото)
13 июня в Киевской области заметили так называемые серебристые облака. Синоптики рассказали, что это за явление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Вчера после заката в небе над Киевской областью можно было наблюдать совершенно невероятное природное явление - серебристые облака. Они образуются на той высоте, где обычно облака и любая влага отсутствуют - в высокой мезосфере, выше 75 км от земной поверхности", – рассказали синоптики.
Как объяснили специалисты, их можно увидеть в природе поближе к полюсам летом, когда температура в мезосфере опускается до минус 120 градусов Цельсия. На такой высоте облака сложены из мельчайших хрусталиков льда – каждый меньше микрометра.
Что это за явление
Достоверно науке не известен точный процесс их образования, теории отмечают, что влага может "забрасываться" на такую высоту активными циклонами, вертикальными потоками воздуха. Для того чтобы серебристые облака сформировались, влага должна взаимодействовать с космической пылью.
Почему облака начинают светиться?
Серебристые облака еще называют облаками Ночного Сияния, ведь после заката обычные облака становятся темными, а серебристые - начинают светиться в темноте.
Слишком тонкие, чтобы их можно было увидеть при дневном свете, они видны только тогда, когда наблюдатель и нижние слои атмосферы находятся в тени Земли, а высокие облака еще освещаются солнечным светом, которого уже не видит наблюдатель.
Недавние исследования показывают, что в наших широтах увеличение выбросов метана в атмосферу создает дополнительный водяной пар из-за химических реакций, когда молекулы метана достигают мезосферы, создавая или укрепляя существующие серебристые облака.
"Это тот редкий в природе случай, когда загрязнение атмосферы можно увидеть собственными глазами в виде невероятного сияния серебристых облаков на фоне ночного неба", - говорят в "Укргидрометцентре".
Необычные явления в Украине
Около двух недель назад, 28 мая, Украину накрыло пылевое облако из Казахстана. Наибольшая концентрация пыли образовалась над центральными, северными и частично западными областями.
И в январе необычное природное явление было замечено в Украине. Речь идет о светостолбах, которые часто можно увидеть зимой.
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