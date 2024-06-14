В небе над Киевской области заметили серебристые тучи. Синоптики дали объяснение (фото)

13 июня в Киевской области заметили так называемые серебристые облака. Синоптики рассказали, что это за явление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

"Вчера после заката в небе над Киевской областью можно было наблюдать совершенно невероятное природное явление - серебристые облака. Они образуются на той высоте, где обычно облака и любая влага отсутствуют - в высокой мезосфере, выше 75 км от земной поверхности", – рассказали синоптики.

Как объяснили специалисты, их можно увидеть в природе поближе к полюсам летом, когда температура в мезосфере опускается до минус 120 градусов Цельсия. На такой высоте облака сложены из мельчайших хрусталиков льда – каждый меньше микрометра.

Что это за явление

Достоверно науке не известен точный процесс их образования, теории отмечают, что влага может "забрасываться" на такую ​​высоту активными циклонами, вертикальными потоками воздуха. Для того чтобы серебристые облака сформировались, влага должна взаимодействовать с космической пылью.

Почему облака начинают светиться?

Серебристые облака еще называют облаками Ночного Сияния, ведь после заката обычные облака становятся темными, а серебристые - начинают светиться в темноте.

Слишком тонкие, чтобы их можно было увидеть при дневном свете, они видны только тогда, когда наблюдатель и нижние слои атмосферы находятся в тени Земли, а высокие облака еще освещаются солнечным светом, которого уже не видит наблюдатель.

Недавние исследования показывают, что в наших широтах увеличение выбросов метана в атмосферу создает дополнительный водяной пар из-за химических реакций, когда молекулы метана достигают мезосферы, создавая или укрепляя существующие серебристые облака.

"Это тот редкий в природе случай, когда загрязнение атмосферы можно увидеть собственными глазами в виде невероятного сияния серебристых облаков на фоне ночного неба", - говорят в "Укргидрометцентре".