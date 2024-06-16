Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 16 июня, в Украине продолжат лить дожди, причем значительные. Хотя на термоментрах покажутся конфортные 28° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Облачно с прояснениями. В Украине кроме западных областей, дожди, местами грозы, в большинстве южных, центральных и Харьковской областях значительные дожди, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с.

Температура в западных областях днем ​​20-25°, в восточных и южных областях 23-28°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Возможен дождь, местами по области гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем ​​20-25°; в Киеве днем ​​21-23°.

Погода в Украине 16 июня (facebook.com/UkrHMC)